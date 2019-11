Meurtre de William, père de famille, sur le parking de l'Aldi à Tertre: le suspect s'appelle Logan, il a déjà fait plusieurs années de prison

Un homme de 51 ans a été tué mercredi soir à Tertre sur le parking d'un magasin Aldi. Il a été renversé par une voiture. Jeudi soir, le parquet a indiqué avoir inculpé une personne. Celle-ci est bien connue de la justice, révèle la DH ce vendredi matin.

Une personne a été inculpée ce jeudi dans le cadre du dossier du meurtre d'un quinquagénaire mercredi soir sur le parking d'un magasin Aldi à Tertre (Saint-Ghislain), a indiqué le parquet de Mons. L'homme est connu de la justice pour des faits de vols et stupéfiants. Originaire de Dour, il a déjà passé plusieurs années en prison selon le journal la DH de ce vendredi. Logan, la trentaine, a été rapidement appréhendé dans le centre de Dour quelques heures après avoir pris la fuite. Il a été placé sous mandat d'arrêt.

Le parquet n'a fait aucun commentaire sur les résultats de l'autopsie pratiquée mercredi soir sur le corps de la victime. Les circonstances du meurtre et les causes précises du décès n'ont pas non plus été commentées.

Ce jeudi matin, le bourgmestre Daniel Olivier avait indiqué que les auteurs avaient été identifiés et qu'ils étaient recherchés. Le dossier a été repris par la police judiciaire fédérale. Les caméras de surveillance du magasin devraient être déterminantes pour comprendre le déroulement de la scène.

Rappel des faits

Le drame s'est produit mercredi soir sur le parking du magasin Aldi de Tertre (Saint-Ghislain). Plusieurs d'entre vous nous ont alertés via notre bouton orange Alertez-nous. "Une bagarre a éclaté au Aldi de Tertre et le gars a pris sa BMW et a renversé une autre personne. On lui faisait un massage cardiaque, je viens de repasser et la personne est décédée", nous signale Christelle.

Tout aurait donc commencé par une bagarre sur le parking, selon des témoins. Plusieurs personnes seraient impliquées. Parmi elles, William, un père de famille originaire de Colfontaine. Après plusieurs minutes de dispute, un protagoniste est monté dans sa voiture et a renversé le Colfontainois. L'homme de 51 ans a été touché à la tête. Des témoins ont tenté de lui porter secours mais il est décédé des suites de ses blessures à l'arrivée de l'ambulance.

Entre temps, les deux hommes en voiture ont pris la fuite.

William était véritablement l'incarnation de la bonté et de la douceur

William, la victime, était un père de famille, mais aussi un coach d'athlétisme à Saint-Ghislain. Il était très apprécié et impliqué dans le folklore et le monde du sport dans sa région. "Il n'avait pas grand-chose à donner si ce n'est son temps et son énergie. Il le faisait énormément, partout. Il s'est impliqué dans des collectes de fonds, dans des activités folkloriques de sa commune", nous a confié Michel Plumat, président de l'Olympic Saint-Ghislain Athlétisme, où la victime était active. "William était véritablement l'incarnation de la bonté et de la douceur".

William Guichart sera inhumé le 13 novembre au cimetière de Warquignies (Colfontaine). De très nombreux hommages, notamment de la communauté sportive locale, ont été rendus à la mémoire de la victime.