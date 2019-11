Patrice Everaert a quitté l’hôpital à Marchienne-au-Pont et ne s'est plus manifesté depuis: pouvez-vous aider la police?

Le mardi 5 novembre 2019 vers 13h30, Patrice Everaert, un homme âgé de 33 ans, a quitté l’hôpital "Vincent Van Gogh" situé rue de l’hôpital à Marchienne-au-Pont. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur Everaert mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux bruns mi-longs coiffés vers l’arrière et une barbe. Au moment de sa disparition, il portait des vêtements noirs et des sandales.