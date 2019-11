De la pluie ce jeudi avant le retour des éclaircies

(Belga) Jeudi après-midi, la zone de pluie quittera notre pays par le nord-est. Elle sera suivie d'un ciel plus changeant, partagé entre éclaircies et périodes nuageuses à l'origine de quelques averses localisées. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu sur l'extrême ouest du territoire, selon le bulletin météo de l'IRM à la mi-jourée. Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent s'orientera au secteur sud-ouest; il sera modéré dans l'intérieur des terres, et assez fort à la Côte, avec des rafales autour de 50 à 60 km/h.

Ce soir, quelques ondées locales résiduelles seront d'abord encore possibles. Ensuite, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera sur la plupart des régions. Les températures chuteront alors rapidement durant la nuit, pour atteindre des minima de -1 à +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 0 à +3 ou +4 degrés ailleurs. Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux mais le temps restera généralement sec. Le thermomètre affichera entre 6 et 10 degrés, sous un vent devenant généralement faible de direction variable. Samedi, des éclaircies alterneront avec des épisodes plus nuageux pouvant localement donner lieu à quelques gouttes. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest revenant plus tard au secteur sud. (Belga)