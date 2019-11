Mondial de breakdance: Sarah Bee, de la cité à la grande scène mondiale

Cheveux rouge carmin et tempérament de feu, elle danse en équilibre sur ses mains en effectuant des arabesques de folie avec ses jambes: Sarah Bee est une pro du breakdance, qu'elle a découvert dans sa cité et qu'elle a dû pratiquer en cachette avant d'en faire sa vie.

Aujourd'hui, Sarah Bee est l'une des meilleures de sa discipline et elle s'apprête à participer à la grande finale mondiale, à Mumbai, le Red Bull BC One.

"C'est la compétition la plus prestigieuse, c'est juste une opportunité de +ouf+ de pouvoir y aller, de représenter sa danse, de là où je viens et ma personne", s'enflamme ce petit gabarit très tonique, qui a grandi à Chenôve, près de Dijon (Côte-d'Or), nourrie aux films de Bollywood, l'industrie du cinéma indien basée à Mumbai.

A presque 30 ans, Sarah Bee - son nom de b-girl (performeur en breakdance) - savoure le chemin qu'elle a parcouru.

Fille de parents algériens, elle a grandi dans un quartier sensible où elle galérait jusqu'à ses 11 ans et sa rencontre avec le breakdance, l'une des branches de la culture hip hop. C'est en regardant sa soeur danser qu'elle s'y est intéressée.

A la première séance d'essai, c'est "le kiff!"

"Le break est venu à moi, ce n'est pas moi qui l'ait choisi", se plait-elle à dire.

"Ca n'a pas été facile. Il y a 2, 3 années où j'ai vraiment bataillé pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mon frère ne voulait pas que je danse, j'allais en cachette à l'entraînement. S'il le découvrait, il me défonçait devant tout le monde, c'était vraiment ça. Vraiment", raconte-t-elle.

"C'était lié au fait que t'es une fille qui a grandi dans un quartier, il ne voulait pas que je traîne. Alors que je ne traînais pas, je faisais quelque chose de bien au final".

- Echappatoire -

Touche-à-tout avec une énergie intarissable, Sarah Bee s'est accrochée. Enfant très réservée, pas bavarde, souvent sur la défensive et bien nerveuse, le breakdance a été son échappatoire, sa meilleure façon de s'exprimer.

"C'est un sport, un art, c'est toute ma vie", dit la b-girl, pro depuis 10 ans.

Aujourd'hui, son frère ne dit rien. Et ses parents, chez qui elle vit toujours, ne savent pas vraiment ce qu'elle fait. "Mon père ne m'a jamais vu danser. Il ne sait pas ce qu'est la danse hip hop, en fait. J'ai même pas essayé de leur expliquer, c'est comme ça depuis que je suis toute petite".

Sarah Bee s'entraîne tous les jours pour être au top en compétition ou lors de spectacles de danse, alors qu'elle fait partie d'une compagnie.

Le plus compliqué reste encore de pouvoir trouver des structures pour les entraînements. Et de lutter contre les préjugés.

"C'est tout le temps. C'est chiant. Déjà moi on pense que j'ai 15 ans, je viens habillée comme les jeunes alors on me dit: t'as quoi dans ton sac ? t'as de la bière, t'as de l'alcool ? Ils assimilent le hip hop a des choses mal alors que c'est totalement l'inverse. Je n'ai jamais bu, ni fumé. Ils sont complètement à côté de la plaque", glisse-t-elle.

"Les cultures de la danse hip hop c'est pas du tout ça, on est dans le partage, ça nous sort du négatif au quotidien", relève-t-elle espérant que les mentalités évolueront avec l'entrée du breakdance au programme olympique en 2024.

En attendant, elle continue de parcourir le monde en dansant, à la découverte d'autres cultures, comme en Inde. "En tant que femme, ça m'a beaucoup changée à l'intérieur".