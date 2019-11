Découvrez les coulisses de l'organisation du métro bruxellois dans le magazine Tout s'explique ce soir

Ce soir, juste après le RTL info 19 heures, le magazine Tout s’explique s’intéresse à la vie sous terre. Qu’y a-t-il sous nos pieds ? Nous irons notamment découvrir les coulisses du métro bruxellois. Un monde où règne l’organisation.

À plus de 10 mètres de profondeur, l’air peut rapidement être irrespirable. Pour garantir la sécurité des 50 ouvriers qui travaillent sur un chantier du métro bruxellois, on utilise une petite machine. "C’est un détecteur de CO. Comme on a des engins à combustion, ça détecte la teneur et on a un système qui est lié avec un conduit de ventilation, d’extraction d’air. En cas de dépassement du seuil, une alarme se met en route et les hommes sont évacués", explique un des responsables du chantier.

Bruxelles compte 43 kilomètres de galeries, dont 40 souterraines. À l’origine, les ingénieurs ont utilisé la technique de la congélation pour creuser. C’est toujours le cas aujourd’hui. "On congèle l’eau qui se trouve dans la terre. Si on ne faisait pas ça, on aurait vraiment comme sur la plage, quand on fait un trou, il s’éboule automatiquement. Donc il faut obligatoirement soit blinder, soit rende l’eau en glace."

