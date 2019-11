Camion charnier en Grande-Bretagne: toutes les victimes sont vietnamiennes selon la police

La police de l'Essex a confirmé jeudi que les 39 migrants retrouvés morts fin octobre dans un camion frigorifique près de Londres sont de nationalité vietnamienne.

La police a indiqué à l'AFP que les victimes (31 hommes et huit femmes) ont toutes été identifiées et sont de nationalité vietnamienne. Leurs familles ont été prévenues, a précisé la police, refusant de faire de plus amples commentaires.