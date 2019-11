Les bébés pandas de Pairi Daiza fêtent leurs 3 mois! Vous pouvez voter pour leur trouver un prénom (vidéo)

Déjà trois mois que les deux bébés pandas sont nés à Pairi Daiza. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle.

Une équipe de vétérinaires s'occupe de soigner les animaux, qui ont été présentés à la presse ce 7 novembre. "Le fait d'avoir des jumeaux est un peu plus compliqué que de n'avoir qu'un bébé, bien sûr", remarque le vétérinaire.

"De plus, dans la nature, lorsque deux bébés naissent, l'un deux meurt presque toujours. La mère, quand elle se déplace pour trouver de la nourriture, ne peut garder qu'un seul bébé dans sa bouche. Elle va donc garder le bébé le plus fort et l'autre va mourir. Bien sûr, en captivité, heureusement, cela n'arrive pas."

Avec la naissance des deux bébés, Pairi Daiza abrite désormais cinq pandas géants. Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe à Brugelette en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc.

Ces deux bébés pandas attendent encore de recevoir un prénom, et il est temps de remédier à la situation. Sur la page Facebook de Pairi Daiza, le parc vous invite à voter pour vos prénoms préférés.