Troisième report de la date limite pour rentrer sa déclaration fiscale

(Belga) En raison de problèmes techniques rencontrés par la plate-forme en ligne Tax-on-web, le fisc a décidé de reporter pour la troisième fois la date limite de rentrée des déclarations fiscales remplies avec l'aide d'un comptable. Celles-ci doivent désormais être envoyées au plus tard mardi prochain, le 12 novembre, annonce le SPF Finances jeudi.

La date limite pour les particuliers est fixée en juillet. Mais ceux qui souhaitent solliciter un comptable reçoivent un délai supplémentaire. En raison de problèmes techniques, la date initiale du 24 octobre a été reportée dans un premier temps au 5 novembre, puis au 7, et désormais au 12. Les comptables disent en avoir assez. "Nous devons tirer la sonnette d'alarme à chaque échéance. Le système informatique déficient derrière Tax-on-Web réclame des investissements structurels. Ça ne peut plus durer de cette manière", s'insurge Ludo Van den Bossche, de la Compagnie royale des Experts-Comptables et Comptables de Belgique (CRECCB). L'association ainsi que le Syndicat Neutres des Indépendants (SNI) avaient réclamé un report au 17 novembre. (Belga)