Un jeune couple a été tué à coups de pierres en Inde

Un jeune couple a été lapidé mercredi dans le sud de l'Inde par des proches de la femme, opposés à son mariage avec un homme d'une caste considérée comme inférieure, a annoncé jeudi la police locale.

Ces faits sont la dernière occurrence en date en Inde de "crimes d'honneur", généralement perpétrés par des proches au nom de la défense des traditions et qui surviennent souvent dans des zones rurales conservatrices.

Le couple de 29 ans de l'État du Karnataka (sud) s'était marié il y a trois ans contre le souhait de leurs familles. La jeune femme provenait d'une caste dite "haute" tandis que son époux était lui issu de la communauté dalit (autrefois appelés "intouchables"), considérée comme le bas de l'échelle sociale dans le rigide système de castes indien.

Un groupe qui a attaqué le couple et les a tués à coups de pierres

Ils avaient fui leur village natal et s'étaient installés dans une ville, où ils ont eu deux enfants. Mais ils sont retournés le mois dernier dans la localité pour rencontrer des proches, selon la police. "Ils ont été repérés par des villageois mercredi, qui ont informé le frère de la femme. Après quoi, ce dernier a rassemblé un groupe qui a attaqué le couple et les a tués à coups de pierres", a déclaré à l'AFP un membre de la police locale, Guru Shanth. "Trois des principaux accusés ont été identifiés, dont le frère et l'oncle de la femme", a-t-il ajouté.

D'après des statistiques des Nations unies, sur les 5.000 "crimes d'honneur" survenant chaque année à travers le monde, près de 1.000 se produisent en Inde.

En 2011, la Cour suprême indienne a stipulé que les coupables de "crimes d'honneur" devraient être condamnés à la peine de mort.