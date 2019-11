Bientôt un nouveau pôle emploi dans le centre de Namur

(Belga) Le marché public relatif à la création de l'Espace Rogier II a été attribué à la société Coeur de Ville, filiale du groupe Thomas & Piron, a indiqué jeudi la Ville de Namur. Un nouveau pôle emploi, regroupant la Cité des Métiers et un bureau du Forem, y sera notamment implanté.

Ce projet s'intègre dans la reconfiguration complète du quartier des Casernes. Outre le pôle emploi, 27 logements publics et 39 logements privés seront construits. L'investissement global s'élève à 25 millions d'euros. Onze millions seront injectés par Coeur de Ville, 2,5 millions par la Ville de Namur et un million par le Foyer namurois, le reste étant à charge de la Région Wallonne. Les travaux devraient commencer en août 2020 et durer 576 jours calendrier. (Belga)