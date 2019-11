La Cour suprême du Brésil rend un arrêt qui peut libérer Lula

(Belga) La Cour suprême du Brésil a rendu jeudi un arrêt qui pourrait aboutir à la libération de milliers de prisonniers, y compris l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, dont les avocats vont demander la "libération immédiate".

La décision des 11 juges de la Cour suprême était très attendue et a été obtenue, après de longs débats, sur un score serré de 6 à 5 voix. Les magistrats ont mis fin à une jurisprudence selon laquelle une personne peut être emprisonnée avant l'épuisement de tous ses recours si sa condamnation a été confirmée en appel, ce qui est le cas de Lula, qui purge une peine de 8 ans et 10 mois de réclusion pour corruption. Immédiatement après le rendu de la décision, les avocats de Lula ont annoncé qu'ils allaient demandé la libération de "l'ancien président emprisonné de manière injuste depuis 579 jours". Parmi les détenus qui pourraient être également libérés prochainement figurent des dizaines de personnes condamnées comme le leader historique de la gauche brésilienne dans le cadre de l'enquête anticorruption "Lavage Express". Lula, 74 ans, a été accusé d'avoir bénéficié d'un triplex dans une station balnéaire proche de Sao Paulo en échange de l'octroi de contrats à une compagnie du BTP. Il a toujours clamé son innocence, s'estimant victime d'un complot pour l'empêcher de revenir au pouvoir. L'ex-président (2003-2010) purge depuis avril 2018 une peine de 8 ans et 10 mois de réclusion pour corruption, même s'il dispose encore de recours auprès de tribunaux supérieurs. (Belga)