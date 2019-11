Trois hommes interpellés pour une série de cambriolages dans des boucheries Renmans

Trois hommes d'origine albanaise ont été interpellés après un cambriolage à Alost dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils sont suspectés d'une série de cambriolages dans des boucheries Renmans dans tout le pays, indique le parquet d'Anvers. Les faits se déroulaient depuis le 11 septembre dernier et un vol avec effraction dans le Renmans de Heist-op-den-Berg.

Les voleurs procédaient toujours selon la même méthode. Après la fermeture, ils pénétraient dans le bâtiment par une porte dérobée et volaient de l'argent ou de la viande. Dans certains cas, les individus mangeaient sur le lieu de leur méfait. Après le premier vol à Heist-op-den-Berg, des faits similaires ont été commis à Boom, Wavre-Sainte-Catherine et Malle et l'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale d'Anvers.

La police a pu lier ces faits à des cambriolages perpétrés en septembre et octobre dans des boucheries Renmans à Bertem, Gerpinnes, Montigny-le-Tileul, Mol, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo, Wachtebeke et Lierre. Les trois hommes, âgés de 37 à 41 ans, ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils sont suspectés de 30 cambriolages.