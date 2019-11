Huit ans de prison pour Chossat, le "repenti" autoproclamé de la Brise de Mer

(Belga) "Repenti" autoproclamé de la bande criminelle corse de la Brise de Mer, Claude Chossat a été condamné à huit ans d'emprisonnement vendredi par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour complicité dans l'assassinat en 2008 de Richard Casanova, un des barons de ce gang.

Ancien homme à tout faire de Francis Mariani, un des "parrains" de la Brise de Mer, Claude Chossat, 42 ans, contre qui 15 ans de réclusion avaient été requis, n'a donc pas été considéré par les jurés comme l'auteur de ce meurtre qu'il avait toujours nié, après neuf jours de procès et cinq heures et demi de délibéré. Edouard Martial, un des quatre avocats de Claude Chossat, a salué une décision "qui n'est pas neutre, qui reconnaît que (son client) n'est pas un assassin, qu'il n'a pas de sang sur les mains". La décision de faire appel ou non de ce verdict sera prise en concertation avec Claude Chossat, en fonction de la façon dont la peine pourra être aménagée. "J'ai les jambes coupées, c'est un sentiment de désolation", a déploré de son côté Sandrine Chossat, l'épouse de l'accusé. "Ce soir je vais rentrer seule et me retrouver seule avec mes deux filles, sans leur père", a-t-elle poursuivi, se disant en colère contre un verdict qui selon elle envoie un mauvais signal. "En Corse les gens se lèvent contre la mafia, mais avec une décision comme ça, plus aucun Corse ne voudra parler", a-t-elle assuré, évoquant le statut de "repenti" revendiqué par son mari, qui a notamment assuré devant la cour avoir permis l'arrestation d'"au moins 45 personnes" grâce à ses déclarations à la police depuis son interpellation en Suisse en 2009. Le second accusé, David Taddei, 45 ans, accusé d'avoir fourni un lot d'armes à Mariani, dont la future arme du crime, a été relaxé. Richard Casanova, l'homme qui selon les enquêteurs aurait fondé la Brise de Mer avec Mariani dans les années 1970, avait été abattu le 23 avril 2008 à Porto-Vecchio, par un tireur embusqué, alors qu'il se trouvait sur le parking d'un concessionnaire automobile. Chossat avait toujours affirmé que le tueur était Francis Mariani, mais celui-ci n'a jamais répondu de cette accusation devant la justice: il a perdu la vie en janvier 2009, en pleine cavale, dans l'explosion d'un hangar. (Belga)