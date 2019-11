Maduro: "le peuple vénézuélien est heureux" de la libération de Lula

(Belga) "Le peuple vénézuélien est heureux et salue la libération du frère Lula", a assuré vendredi le président vénézuélien Nicolas Maduro à la télévision, peu après la sortie de prison de l'ancien chef de l'Etat brésilien et icône de la gauche.

"Vive le Brésil! Vive Lula! Vive l'union de notre Amérique!", a encore lancé M. Maduro durant une intervention au cours de laquelle la télévision vénézuélienne d'Etat a retransmis des images de Luiz Inacio Lula da Silva devant le siège de la police fédérale de Curitiba (sud), où il a été incarcéré plus d'un an et demi pour corruption. Hugo Chavez (1999-2013), prédécesseur de Nicolas Maduro à la présidence du Venezuela, était un proche allié de Lula, aujourd'hui âgé de 74 ans, en Amérique latine. "C'est une grande émotion de voir Lula dans la rue. Lula, ce grand leader du Brésil, grand leader d'Amérique latine et des Caraïbes", s'est encore exclamé M. Maduro. (Belga)