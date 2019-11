Travaux de signalisation Bruxelles-Midi: un second week-end de travaux débute

(Belga) Un second week-end consacré aux travaux de modernisation de la signalisation de Bruxelles-Midi a débuté et est prévu pour tout ce long week-end des 9, 10 et 11 novembre. Les opérations effectuées par Infrabel rendent la jonction Nord-Midi inaccessible depuis le Sud, ce qui a un impact sur l'offre de trains. Un plan de transport alternatif a cependant été élaboré afin de restreindre l'impact sur les voyageurs.

La signalisation à Bruxelles-Midi, qui gère l'un des noeuds ferroviaires les plus chargés et compliqués du pays, fonctionnait jusqu'ici avec une technologie électromécanique. Ce système doit être remplacé par un nouveau totalement informatisé, crucial notamment pour l'implantation du système de sécurité européen ETCS. Le week-end dernier a vu les travaux bien avancer déjà. Ils ont même pris de l'avance sur le programme. Du jeudi soir 31 octobre au dimanche soir 3 novembre, quelque 300 personnes ont travaillé à la digitalisation de l'ensemble des 65 signaux ainsi que de 121 aiguillages sur les 170 à moderniser. Le planificateur de voyages est consultable sur le site www.sncb.be et l'app SNCB. (Belga)