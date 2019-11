Donald Trump face à un milliardaire septuagénaire démocrate encore plus riche que lui?

L'ancien maire de New York Michael Bloomberg a jeté les bases d'une candidature à la Maison Blanche en déposant vendredi les papiers nécessaires à son enregistrement pour concourir à la primaire démocrate dans l'Alabama, selon le site du parti démocrate de cet Etat, qui figure parmi les premiers à clore les dossiers de candidature. Si le milliardaire de 77 ans n'a pas encore annoncé publiquement qu'il se lançait dans la course, il a fait savoir qu'il y réfléchissait, et ce dépôt de candidature lui permet de garder toutes les options ouvertes en vue de l'élection de novembre 2020. Michael Bloomberg est actuellement selon Forbes la 9ème personne la plus riche du monde. Donald Trump, lui, est 715ème.