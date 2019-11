La Brussels Tattoo Convention s'est ouverte vendredi sur le site Tour & Taxis

(Belga) La 10e édition de l'"International Brussels Tattoo Convention" s'est ouverte ce vendredi à 12h00 et se refermera dimanche soir sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. L'édition précédente avait attiré entre 10.000 et 11.000 visiteurs durant le week-end.

Environ 400 tatoueurs sont présents au salon, qui occupe les quatre halls de Tour & Taxis. Divers concerts, shows burlesques, freak-shows, et animations sont prévus, parmi lesquels des spectacles pyrotechniques, du roller derby, des motos qui tournent dans le dôme de la mort ou encore depuis l'édition précédente des shows d'hypnotiseurs. La programmation musicale de cette année se tourne vers le blues et reste ouverte au hip-hop. "Cela fait maintenant 2-3 ans qu'on s'ouvre à d'autres styles musicaux", explique Gabriel Marlier, programmateur du salon. "On brasse plus large car on suit l'évolution des modes. Avant, on était très rock car le tattoo a toujours eu une connotation rock'n roll." Le salon se veut aussi quelque peu sexy. "Le tatouage est une expression artistique qui met le corps en avant et on a en effet quelques beaux garçons et belles femmes", continue Gabriel Marlier. "Cela fait partie du spectacle. C'est une vitrine pour cet art." La mannequin américaine Shonda Mackey, ambassadrice de cette édition, assurera la présentation des spectacles et concours. Chaque année, le salon est représenté par un invité d'honneur, qui compte parmi les modèles connus dans le milieu du tatouage. Gabriel Marlier précise que l'International Brussels Tattoo Convention est ouverte à tous. "Les familles sont les bienvenues, les personnes qui ne sont tatouées aussi. Ce n'est pas du tout un club fermé. On est très ouverts. C'est un monde particulier à découvrir, qui vaut vraiment la peine d'être visité. On a aussi des activités variées pour tous les goûts. Pour ceux qui sont amateurs, on expose par exemple des vieilles voitures et des motos." Une vingtaine de stands de vêtements, de bijoux ou encore de piercings sont implantés sur le site. Des food trucks proposent de la nourriture variée, de la cuisine italienne comme asiatique ou encore des plats végétariens.