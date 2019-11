Les Japonais fêtent leur nouvel empereur

(Belga) Des dizaines de milliers de Japonais se sont rassemblés samedi pour fêter l'accès au trône de leur nouvel empereur, Naruhito, avec des célébrations comprenant aussi bien des danses traditionnelles que des concerts de pop stars.

Quelque 10.000 citoyens ayant obtenu de haute lutte un ticket pour l'événement ont rejoint 20.000 invités pour assister sur la place du Palais impérial à la fête qui est par ailleurs télévisée en direct. Cette fête fait suite aux nombreuses cérémonies officielles ayant marqué l'accession de Naruhito au trône du Chrysanthème, le 22 octobre dernier. "Je vous suis reconnaissant d'être ici aujourd'hui pour me féliciter", a lancé à la foule l'empereur Naruhito, debout sur un des ponts en pierre du palais avec l'impératrice Masako, après les discours du Premier ministre Shinzo Abe et d'autres notables. Le groupe de J-pop Arashi a ensuite interprété une chanson composée pour l'événement. Un peu plus tôt dans la journée, 30.000 autres personnes avaient assisté au même endroit à des danses traditionnelles. Dimanche, le couple impérial parcourera en voiture décapotable les 5 km allant du Palais à leur résidence dans le centre de Tokyo. Ce défilé, perçu par le public japonais comme le point culminant des cérémonies et l'une des très rares occasions de voir l'empereur, était à l'origine prévu le 22 octobre. Mais il avait été reporté par respect pour les victimes du typhon Hagibis, qui avait quelques jours plus tôt tué plus de 80 personnes et causé d'énormes dégâts.