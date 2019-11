Une course-poursuite avec la police de Bruxelles se termine par une collision

Une course-poursuite entre un automobiliste en infraction et la police bruxelloise s'est terminée par une collision avec trois voitures, vendredi soir, vers 23h00, square Sainctelette. L'homme était sous l'influence de l'alcool.



La police a remarqué l'automobiliste lorsqu'il a tourné depuis le quai des Armateurs à une vitesse trop élevée. Une patrouille de police a voulu l'arrêter mais l'homme n'a pas respecté cette injonction et a pris la fuite, via l'avenue du Port, vers le square Sainctelette. Le véhicule poursuivi a ensuite embouti l'arrière d'une autre voiture qui attendait au feu rouge. Les policiers qui menaient la poursuite ont percuté quelques poteaux et, ne pouvant freiner à temps, ont également été impliqués dans la collision", explique Olivier Slosse, porte-parole de la police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les deux personnes se trouvant dans la voiture emboutie ont été légèrement blessées, tout comme les policiers, qui ne pourront pas travailler pendant quelques jours. Le conducteur qui s'est enfui n'a lui pas été blessé. Il est apparu qu'il était sous l'influence de l'alcool.