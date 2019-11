Woody Allen retire sa plainte contre Amazon

(Belga) Le réalisateur américain Woody Allen a abandonné ses poursuites contre Amazon, qu'il attaquait pour rupture abusive de contrat. Il a trouvé un accord avec le géant d'internet, selon des documents judiciaires déposés vendredi soir auprès d'un tribunal de New York.

Woody Allen avait porté plainte en février contre Amazon, à qui il réclamait 68 millions de dollars pour avoir mis fin à leur engagement sur la base d'accusations anciennes le visant. Les contours de l'accord trouvé entre les deux parties n'ont pas été dévoilés, mais des sources proches du dossier ont indiqué au site spécialisé Deadline qu'il n'y avait "aucun gagnant au final". Woody Allen a été accusé d'abus sexuels en 1992 sur sa fille adoptive Dylan Farrow, qui avait alors sept ans. Les poursuites à son encontre ont été abandonnées après deux enquêtes distinctes menées à l'époque, sur plusieurs mois. Mais Dylan Farrow, soutenue par sa mère adoptive Mia Farrow et son frère Ronan Farrow, a régulièrement renouvelé publiquement ces accusations, notamment avec l'émergence du mouvement #MeToo. Elles ont poussé Amazon à annuler la sortie aux Etats-Unis de "Un jour de pluie à New York", le dernier film du réalisateur, avec lequel de nombreuses personnalités américaines ont depuis pris leurs distances. Woody Allen accusait notamment Amazon, dans sa plainte, d'avoir refusé de lui verser les 9 millions de dollars prévus pour le financement d'"Un jour de pluie à New York". «Je pense que les gens qui m'attaquent font une erreur», avait alors déclaré dans un entretien à la radio publique française France Inter le cinéaste de 83 ans, qui a toujours nié les accusations d'abus sexuels à son encontre. (Belga)