L'INCROYABLE vidéo de supporters qui jouent au rugby avec une baleine blanche

Des amateurs de ballon ovale en voyage ont fait une drôle de rencontre dans les eaux du pôle Nord: un Béluga. Ce cétacé vit dans les eaux de l'océan Actique et peut atteindre 5,5 mètres de long. Selon le quotidien d'information britannique "The Gardian", ces supporters sud-africains ont décidé de jeter leur ballon à l'eau pour voir la réaction de la baleine blanche. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle leur ramène le ballon et commence à jouer avec eux. Cette vidéo publiée sur Facebook mercredi est rapidement devenue virale.