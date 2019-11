Yannick ouvre les portes de sa maison: ses travaux vont lui permettre de réduire drastiquement sa facture énergie

A Bruxelles, le logement représente 35% des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire leur impact sur le climat et leur facture d'énergie, des propriétaires se lancent dans la rénovation ou la construction écologique. Ils ouvrent la porte de leurs maisons au public ce weekend pour partager leur expérience.

Après 18 mois, les travaux sont terminés. Yannick, un habitant de Schaerbeek, a investi 300.000 euros, dont 50.000 dans une isolation basse émission. "On a tout refait de A à Z en terme d'isolation", explique-t-il. Nouveaux châssis, chaudière au gaz, système de ventilation. Les surcoûts sont amortis au bout de 5 à 7 ans.

Maud, l'une des visiteuses du jour, fait savoir: "Je suis très nature et une grande ouverture, je trouve cela magnifique." Julia, elle, pointe du doigt l'épaisseur de la porte-fenêtre coulissante qui mène vers le jardin. "Ce n'est pas là qu'il y aura une fuite d'énergie. C'est bien protégé et il y a un double vitrage."

Un gain important en terme d'énergie

Yannick Harstein a fait jouer la concurrence entre plusieurs architectes. Il a opté pour des choix novateurs. "C'est une ventilation VMC de type D, c'est-à-dire extraction et pulsion automatisées", précise –t-il à ses hôtes du jour. "Pourquoi ne pas en profiter et en faire profiter des gens qui sont un peu dans le même cas de figure que nous. Ils peuvent être un peu perdus et désorientés avec tous ces termes et tous ces besoins", ajoute Yannick. Ann Wulf, est la porte-parole de l'association Ecoconso, à l'origine de ces visites d'un genre particulier. "Avec les Eco-bâtisseurs, on voit que leur facture d'énergie est en moyenne 60% moins élevée."

22 maisons ouvrent leurs portes ce week-end et le week-end prochain (16-17 novembre) à Bruxelles.