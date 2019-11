Russie: libération des derniers bélugas entassés dans des bassins

La Russie a annoncé dimanche la libération des derniers bélugas détenus depuis plus d'un an dans des bassins exigus en Extrême-Orient et destinés à être vendus à l'étranger, une affaire qui avait provoqué une indignation internationale.

Les autorités russes avaient été contraintes de réagir après la diffusion en février de photographies de ces 11 orques et 93 bélugas entassés depuis l'été précédent dans des petites piscines près du port de Nakhodka, sur l'océan Pacifique, appartenant à des entrepreneurs privés. Les derniers orques détenus avaient déjà été relâchés en août.

La Russie est le seul pays au monde autorisant la capture et la vente d'orques et de bélugas à des aquariums, une pratique controversée rendue possible grâce à des failles juridiques que les autorités ont promis de corriger. La plupart des bélugas et des orques entassés à Nakhodka étaient destinés à des parcs aquatiques en Chine.

"Dans la région du Primorié, l'opération de libération des mammifères marins dans leur habitat naturel a été achevée", a indiqué dans un communiqué l'Institut russe d'océanographie, précisant que l'opération avait démarré il y a cinq jours.

L'organisation russe Sakhakin Watch, qui militait en faveur de cette libération, s'est réjouie que "la libération de tous les bélugas ait eu lieu et que la +prison des baleines+ ait finalement libéré ses derniers occupants !".

Selon elle, 21 bélugas au total ont été libéré dimanche par deux navires. La libération a commencé vers 09H00 locales et s'est poursuivie jusqu'à 17H00. L'ONG a toutefois regretté avoir été contrainte par les gardes-côtes de quitter la baie où s'effectuait la remise à l'eau des mammifères.

Une pétition sur le site change.org réclamant que ces animaux soient relâchés avait recueilli plus de 1,5 million de signatures, dont des célébrités comme l'acteur américain Leonardo DiCaprio.

Face au scandale, Moscou avaient promis de réintroduire les cétacés dans la mer et le Kremlin avait demandé aux autorités locales de prendre toutes les mesures pour leur libération.