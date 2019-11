Démonstration de Nainggolan contre la Fiorentina: trois assists et un but

(Belga) Radja Nainggolan a été le grand artisan de la victoire de Cagliari contre la Fiorentina (5-2) dimanche lors de la 12e journée de Serie A. L'ancien Diable Rouge a délivré trois passes décisives avant de parachever son œuvre d'une magnifique frappe lointaine.

Prêté par l'Inter Milan à Cagliari, le milieu de terrain de 31 ans est en train de retrouver son meilleur niveau au sein de l'équipe sarde. Dimanche, Nainggolan s'est montré performant tant à la distribution qu'à la finition. Capitaine de son équipe depuis fin octobre, il a parfaitement servi Marko Rog (17e), Giovanni Simeone (34e) et Joao Pedro (54e), permettant à son équipe de mener 4-0. Il a ensuite fait 5-0 d'une frappe lointaine, marquant son troisième but de la saison toutes compétitions confondues. L'Anversois, qui a mis un terme à sa carrière internationale en mai 2018, n'avait plus délivré deux assists dans le même match depuis avril 2018 sous les couleurs de l'AS Rome. Cagliari, avec une 7e victoire en 12 journées, occupe provisoirement une belle 3e place avec 24 points. Mais l'AS Rome (22), la Lazio (21) et l'Atalanta (21) sont en embuscade et comptent un match de moins.