Un homme qui se disputait avec des manifestants à Hong Kong transformé en torche humaine

La police hongkongaise a affirmé lundi qu'un homme avait été aspergé d'un liquide inflammable et transformé en torche humaine après s'être querellé avec des manifestants pro-démocratie, une agression d'une violence rare qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Au moins trois vidéos de la scène ont été postées sur les forums utilisés par les manifestants. Toutes montrent cet homme en t-shirt vert se disputant avec d'autres personnes sur une passerelle. Une des vidéos montre un homme en noir arrosant la victime avec un liquide avant d'y mettre le feu, semant la panique chez les personnes autour de lui. "Dans l'incident le plus effrayant, des émeutiers ont versé un liquide inflammable sur une personne et y ont mis le feu", a déclaré le porte-parole de la police John Tse lors d'une conférence de presse, alors que les images de l'agression étaient diffusées sur un écran. "L'homme a été hospitalisé dans un état critique". Cette agression s'est produite dans le quartier de Ma On Shan, à une vingtaine de kilomètres au nord du quartier financier de Central. Lundi a été l'une des journées les plus violentes à Hong Kong depuis le début, il y a cinq mois, de la mobilisation pro-démocratie, qui constitue la plus grave crise politique dans l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession en 1997 à la Chine. M. Tse a affirmé que peu avant cette agression, des manifestants masqués avaient mis à sac la gare de Ma On Shan. Les enquêteurs pensent que l'homme en t-shirt vert "poursuivait les émeutiers". "Après, il a été passé à tabac et transformé en torche humaine." Une porte-parole de l'autorité hospitalière a indiqué qu'un homme présentant des brûlures avait été admis au Prince of Wales Hospital, établissement le plus proche de Ma On Shan. Les vidéos ont été rapidement reprises par les médias officiels chinois qui ont imputé l'agression à des "émeutiers en noir". On ignore ce qui a provoqué la dispute, mais il semble dans la vidéo que l'homme en t-shirt vert critique les sympathisants de la mouvance pro-démocratie, et que les personnes sur la passerelle l'insultent en retour. "Aucun d'entre vous n'est chinois", dit notamment cet homme. "Va te faire voir dans la Grande Baie", réplique une personne, en référence au nom officiel d'un vaste projet d'intégration économique régionale entre 11 villes de la zone, dont Hong Kong, Macao, Shenzhen ou Canton.