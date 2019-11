Météo : risque de routes glissantes sur l'est du pays avec l'arrivée de la neige

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis lundi une alerte jaune quant au risque de conditions glissantes sur les routes de l'est du pays entre mardi matin et mercredi après-midi. Cela s'explique par l'arrivée de la neige sur les hauteurs durant les prochains jours. L'avertissement concerne les provinces de Liège, Luxembourg et Namur.

"Dès la nuit de lundi à mardi et jusqu'à mercredi matin compris, différentes zones d'averses traverseront la Belgique d'ouest en est, pouvant adopter un caractère hivernal en Haute Belgique. Il s'agira de quelques averses sous forme de neige fondante mais aussi temporairement de quelques chutes de neige fraîche", explique l'IRM. De nombreux nuages bas se formeront également, pouvant limiter la visibilité sur le relief mais aussi être à l'origine de la formation de givre, et ce principalement sur les hauteurs ardennaises, ajoute l'Institut. L'avertissement vaut de mardi matin 01h00 à mercredi après-midi 14h00. (Belga)