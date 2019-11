Trafic d'êtres humains depuis la Belgique: un Italien et un Albanais arrêtés

La police a interpellé, le week-end passé, les deux derniers membres d'une organisation de trafiquants d'êtres humains albanaise. Le cerveau de la bande a été condamné, mercredi, à cinq ans de prison ferme et à 896.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. Un camionneur et quelques hommes de mains ont également été condamnés. "Maintenant, toute l'organisation est démantelée", indique lundi le parquet de Bruges.



Les deux hommes arrêtés ce week-end sont de nationalité italienne et albanaise. L'Italien a été intercepté juste avant de prendre l'avion pour rentrer chez lui. L'Albanais, lui, a été interpellé dans la région bruxelloise. La bande était dans le collimateur de la justice depuis l'année passée. Six perquisitions avaient déjà conduit à l'arrestation de quatre personnes. En 2018, elle a fait passer 112 migrants en Grande-Bretagne, à partir le plus souvent des parkings autoroutiers de Flandre occidentale. Le voyage coûtait 13.000 livres par personne.