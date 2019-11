Bourse de Bruxelles - Les marchés européens sont restés sur la défensive

(Belga) Après avoir enregistré un creux lundi à la mi-journée, le BEL 20 et ses voisins européens devaient se rependre tout en restant partagés et peu modifiés à la clôture.

Celle-ci confirmait une baisse de 0,22 pc du BEL 20 qui terminait à 3.868,27 points avec 12 de ses éléments dans le rouge, Sofina (198,20) étant stationnaire. arGEN-X (116,00) et Galapagos (171,60) se distinguaient toujours à la hausse mais ne gagnaient plus que 1,84 et 1,24 pc, Barco (208,50) étant positive de 1,71 pc. Les baisses étaient emmenées par Umicore (38,32) et Solvay (97,86) qui perdaient 2,57 et 1,87 pc, UCB (72,94) cédant 0,73 pc. AB InBev (71,20) récupérait 0,14 pc tandis que Colruyt (48,60) cédait de justesse 0,16 pc, Ahold Delhaize (24,41) restant positive de 1,03 pc. KBC (66,06) et ING (10,74) valaient 0,15 et 0,06 pc de moins que vendredi, Ageas (52,84) concédant 0,08 pc. Proximus (27,58) et Orange Belgium (19,10) se dépréciaient de 0,11 et 0,83 pc, Telenet (44,12) gagnant finalement 1,57 pc tandis que Bpost (11,38) perdait par ailleurs 1,64 pc. Hors indice, Nyrstar (0,15) et Dexia (1,41) chutaient de 9,9 et 6,3 pc supplémentaires, Cenergy (1,20) plongeant de 7,7 pc dans un marché étroit. Euronav (9,51) abandonnait 3,5 pc, Balta (2,73) et Greenyard (5,86) gagnant par contre 1,6 et 4,6 pc. Acacia Pharma (1,88) et Celyad (8,49) progressaient de 5,6 et 3 pc, Oxurion (2,84) de 2,3 pc, MDxHealth (1,04) reperdant 6,8 pc. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1033 USD, contre 1,1030 dans la matinée et 1,1020 vendredi. L'once d'or cédait 13,55 dollars à 1.452,60 dollars et le lingot se négociait autour de 42.345 euros, en baisse de 395 euros. (Belga)