Les universités sous pression financière: la dotation moyenne par étudiant ne cesse de diminuer

Le nombre d’étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à l’université a bondi de 10% cette année, par rapport à 2018. Résultat, le nombre total d’étudiants se monte désormais à 105.000 en tout. Les six universités de la fédération Wallonie-Bruxelles doivent gérer cela dans le cadre d’une enveloppe financière de 750 millions d’euros. L’indexation ne permet pas de faire face à l’afflux d’étudiants.

En 10 ans, la population universitaire a augmenté de 40 % alors que la dotation moyenne par étudiant a diminué de 18 %.

Le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles a prévu un refinancement structurel progressif de 50 millions à l’horizon 2024. Mais les universités demandaient trois fois plus (150 millions) dans leur mémorandum de décembre 2018 en vue des élections.

Le décret Paysage conduit à un allongement considérable de la durée des études. Cela pèse aussi sur les finances. Le master ne s’effectue pas forcément en 5 ans. Aujourd’hui, parmi les étudiants qui valident 45 crédits sur 60 en première, seulement 23 % terminent leur cursus dans les temps.

10% de premières inscriptions en plus par rapport à l’an dernier. Et un total de 105 mille étudiants : les 6 universités de la fédération Wallonie-Bruxelles demandent un refinancement. Les conséquences du nombre croissant d’étudiants sont perceptibles. Exemple avec notre journaliste Bernard Lobet qui s’est rendu à l’UCLouvain.

"Des étudiants en bac1 devaient s’asseoir sur les marches. C’est beaucoup plus difficile de prendre note et d’être motivé aux cours quand on est dans de mauvaises conditions", regrette Arnaud Huberty, président de l’assemblée générale des étudiants de Louvain.

En décembre 2018, dans un mémorandum, les recteurs francophones réclamaient un refinancement des universités à hauteur de 150 millions à l'horizon 2024. Le gouvernement de la fédération n'a décidé que d'une enveloppe de 50 millions. Vincent Blondel, le recteur de l’UCLouvain se réjouit de l’afflux d’étudiants et en même temps craint que le financement nécessaire n’arrive pas.

Du fil à retordre au personnel administratif

Il n’y a pas que le nombre croissant d’étudiants qui pose des problèmes aux universités en termes de locaux ou d’encadrement. Les recteurs veulent revoir le décret paysage qu’autorise d’innombrables parcours différents. Cela donne du fil à retordre au personnel administratif. Isabelle Petit, présidente du collège des administrations facultaires de l’UCLouvain, s'est confiée au micro de Bernard Lobet.

"La plus grande difficulté est la diversité des parcours avec l’intégration d’étudiants qui valorisent leurs expériences et qui n’ont pas spécialement les diplômes requis. Ils viennent chacun avec un parcours très différent, avec des attentes très différentes et avec une capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’une université qui est diverse", explique Isabelle Petit. "Cela donne une grande richesse au niveau des auditoires, mais ça demande une adaptabilité de chacun. De l’étudiant, comme de l’enseignant ou du personnel administratif."

On risque une détérioration de notre enseignement universitaire

L’attractivité des universités francophones augmente. Le nombre d’étudiants dépasse largement la barre des 100.000. Mais les moyens financiers par étudiant ne cessent de diminuer. Comment maintenir la qualité des études se demande Pierre Wolper, président du conseil des recteurs de la fédération Wallonie-Bruxelles.

"Globalement, nous avons une croissance importante du nombre d’étudiants avec par conséquence un financement par étudiant qui décroit, puisque l’enveloppe globale de financement n’augmente plus pour le moment. Nous sommes depuis dix ans et plus dans une décroissance du financement par étudiant. Tout le monde est de bonne volonté. Les universitaires travaillent avec acharnement pour essayer de faire leur travail au mieux, mais à un moment donné le système ne peut plus suivre. On risque donc une détérioration de notre enseignement universitaire", conclut-il.