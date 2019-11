Vol avec violence à Farciennes: avez-vous vu quelque chose?

Le 22 juillet 2019 entre 08h15 et 08h45, un vol avec violence a été commis au domicile du gérant de la brasserie "Trentin" situé rue du Roton à Farciennes.

Trois individus cagoulés et armés ont pénétré dans l’habitation de la victime et ont réclamé le contenu du coffre-fort. La victime sera molestée pendant vingt minutes et cédera à la demande des auteurs. Ceux-ci prendront la fuite avec une importante somme d’argent.

Peu avant les faits, une Peugeot Partner jaune a été repérée à proximité du lieu des faits. Il pourrait s’agir du véhicule des auteurs.

Les auteurs auraient pu être renseigné par un ancien restaurateur de la région de Charleroi concernant le contenu du coffre-fort.

Si vous avez des informations sur cette Peugeot Partner jaune ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu