Séisme au Teil: "tout le monde sera relogé demain soir" (préfète)

L'accueil dans des gymnases sera reconduit mardi soir au Teil (Ardèche) après le séisme qui a durement touché lundi cette commune, a annoncé la préfète Françoise Souliman, qui a promis un relogement de tous les sinistrés "demain soir".

"A peu près 200 personnes ont été hébergées dans les trois gymnases et ce dispositif sera reconduit ce soir car nous cherchons des logements plus pérennes", a déclaré la préfète de l'Ardèche au cours d'une conférence de presse, en évaluant entre "250 et 300 personnes" le nombre de personnes "touchées de manière importante par les dégâts".

"Tout le monde sera relogé demain soir", a-t-elle promis devant les journalistes.

Un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter qui n'a duré que quelques secondes lundi en milieu de journée, a provoqué de nombreux dégâts au Teil, ville de 8.500 habitants proche de Montélimar, dans la Drôme. Quatre personnes ont été blessées, dont l'une grièvement.

La centrale nucléaire de Cruas, située à une dizaine de kilomètres, a été mise à l'arrêt après la secousse "par sûreté et par protocole", a assuré la préfète. EDF a annoncé son redémarrage dès vendredi.

Quant aux établissements scolaires, fermés mardi, "aucun risque ne sera pris et si les élèves ne doivent pas aller en cours cette semaine, ils n'iront pas", a dit Mme Souliman.

Les démarches pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle sont faites "aujourd'hui par le maire", a-t-elle précisé.

L'édile, Olivier Pévérelli, a pour sa part appelé les assurances "à jouer leur rôle" et à "prendre en compte les sinistres dès aujourd'hui" sans attendre le décret de catastrophe naturelle.

L'accueil des habitants en mairie dès 7H30, où plusieurs centaines de personnes se sont présentées parfois les yeux mouillés de larmes, vise à "identifier les difficultés et les besoins" des habitants, a-t-il rappelé.

Selon lui, "une trentaine de maisons sont détruites" et les quelque 200 logements gravement touchés "seront difficilement habitables en l'état".

Le président du conseil départemental de l'Ardèche Laurent Ughetto a annoncé qu'"un million d'euros ser(ait) débloqué par le département pour les premières urgences" à destination du Teil et des communes environnantes.