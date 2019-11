Mars & Venus 3: pour Paul Dewandre, "l'idée, c'est de devenir bilingue"

"Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Venus" en est déjà à sa 3e édition. Avec cette fois, une collaboration avec Thierry Garcia, présent sur scène et imitateur aux Guignols de l'Info.

C’est une soirée, un moment au théâtre et en même temps, c’est une thérapie de couple. "Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus" en est déjà à son troisième volet.

Paul Dewandre, qui est aux commandes depuis 13 ans, est cette fois-ci accompagné de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans aux Guignols de l'Info.

Pour vous, Paul De Wandre c’est un grand changement. "Je ne pensais pas faire une N.3. Et puis avec l'appel de Thierry, j'avais adoré ses imitations dans son one-man-show. C'est un vrai bonheur d'être à deux, ça renouvelle le genre pour les spectateurs, et ça amène une autre forme d'humour".

Thierry illustre les propos de la pièce avec des imitations. "Il y a 17 personnages" qui dialoguent tour à tour avec Paul, principalement des célébrités.

Depuis les deux premiers spectacles, il y a eu le mouvement « Balance ton porc », « #Metoo » suite à l’affaire Weinstein. La parole des femmes s’est un peu libérée. On parle de plus en plus d’égalité hommes-femmes. Mais est-ce que ça a vraiment progressé ? Est-ce que les couples que vous analysez sur scène ont progressé ?

"Ça permet d'avancer sur l'égalité hommes-femmes, une égalité dans le respect des différences, qui est donc qui est plus un bilinguisme masculin/féminin. L'idée, c'est de devenir bilingue, en arrêtant les jugements de valeur, mais en cherchant la complémentarité entre ces deux langages".

Le concept est une succes-story: 1.700 représentations. 1,5 millions de spectateurs à travers la Belgique, la France, la Suisse et la Canada. 7 ans avec le premier spectacle. 4 ans avec le suivant.

A voir le 25 janvier au Théâtre royal de Mons, le 28 janvier au Forum de Liège, le 31 à Auderghem, le 1 février à Aula Magna de Louvain La Neuve, le 12 Mars au Théâtre de Namur et le 14 mars au centre culturel de Huy.