Un séisme secoue la ville de Strasbourg

Un léger séisme de magnitude 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter s'est produit mardi en début d'après-midi près de Strasbourg, selon le Réseau national de surveillance sismique (RéNaSS) de Strasbourg.



Cette secousse survenue au lendemain de celle qui a frappé l'Ardèche a été ressenti dans la capitale alsacienne où les murs des immeubles ont tremblé quelques secondes à 14H38, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Selon les autorités allemandes du Land du Bade-Wurtemberg, l'épicentre de ce séisme a été localisé à 6 km à l'est de Strasbourg et à 2 kilomètres au nord de la ville frontalière allemande de Kehl, sur la rive opposée du Rhin.



Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) du Bas-Rhin a indiqué à l'AFP avoir reçu dans les minutes ayant suivi la secousse "une cinquantaine d'appels", ayant entraîné vers 15H00 trois interventions des pompiers, notamment pour la fissure d'un bâtiment à Schiltigheim, au nord de Strasbourg, et pour la chute de briques d'une cheminée.



Quatre personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, dans le séisme de 5,4 sur l'échelle ouverte de Richter qui a frappé l'Ardèche lundi.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.