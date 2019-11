Péruwelz: les pompiers se mobilisent en masse pour un violent incendie

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un bâtiment industriel de Péruwelz, près de Tournai. Cinq corps de pompiers sont intervenus. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi peu après 18h00 qu'un incendie s'était déclaré dans une ancienne brasserie implantée le long de la rue Neuve Chaussée à Péruwelz. Situé à l'extérieur du centre-ville, à proximité de l'autoroute E42 Tournai-Mons, ce site industriel avait été revendu et était ré-exploité.

"Il s'agit d'un très gros bâtiment. Dans un premier temps, venant de Péruwelz, deux autopompes, un camion-échelle et une citerne ont été envoyés sur les lieux. Vu l'importance du bâtiment, des renforts ont été appelés. Les casernes de Basècles, Leuze, Bernissart et Tournai ont envoyé sur place deux camions-citernes, deux camions-échelles et deux autopompes. A 19h00, nous étions maîtres de la situation mais l'incendie est toujours en cours. J'ignore pour l'instant l'origine de cet incendie", indiquait peu après 19h00 le lieutenant Benoît Nachez, un des officiers qui a participé à l'intervention.