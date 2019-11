Anne-Sophie Bailly (L'Echo) succède à Thierry Fiorilli à la rédaction en chef du Vif

(Belga) Anne-Sophie Bailly, rédactrice en chef adjointe de L'Echo, va quitter "très prochainement" la rédaction du quotidien économique pour diriger celle de l'hebdomadaire Le Vif-L'Express où elle doit succéder à Thierry Fiorilli, annonce mardi soir L'Echo sur son site internet.

Entrée comme journaliste à L'Echo il y a 22 ans, Anne-Sophie Bailly (47 ans) a fait l'essentiel de son parcours au service Entreprises, qu'elle a ensuite dirigé. Tant la direction de Mediafin que la rédaction de L'Echo regrettent son départ et saluent son très grand professionnalisme, son sens de l'information et son entrain. Anne-Sophie Bailly avait été promue en 2016 à la rédaction en chef adjointe, avec la mission spécifique de coordonner l'actualité quotidienne et la complémentarité entre le site et l'édition papier de L'Echo. Elle est également chargée d'enseignement auprès de l'école de journalisme de l'Université catholique de Louvain (UCL). Mme Bailly succède à Thierry Fiorilli (54 ans) qui avait accédé à la rédaction en chef du magazine de Roularta à l'été 2015. M. Fiorilli a été journaliste à Bel-RTL et au service international du Soir, où il était aussi chef de différents services du quotidien ainsi que responsable des pages Polémique et du supplément Victor. (Belga)