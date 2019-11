Prévisions météo: un premier assaut HIVERNAL

Vendredi, une dépression au voisinage de nos régions, combinée à un apport d'air humide en provenance de l'est, sera à l'origine d'un ciel très nuageux et d'épisodes de précipitations. Celles-ci se feront probablement sous forme de neige ou de neige fondante en Ardenne, mais pourraient temporairement devenir hivernales aussi à basse altitude (neige fondante). Il fera très frais avec des maxima entre 1 et 5 degrés.