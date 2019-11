Quelques précipitations pour la fin de semaine, avant un temps sec le week-end

(Belga) Mercredi après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En Ardenne, il s'agira généralement de nuages bas avec de la brume et localement un risque de bancs de brouillard. Il y aura encore quelques averses, peut-être à caractère hivernal en Ardenne, mais, en beaucoup d'endroits, aussi souvent des périodes de temps sec. Les maxima se situeront entre 2° ou 3° en Hautes Fagnes et 9° à la côte. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, avant de revenir au secteur sud.

Le soir, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses localisées. Dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec temporairement des éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest avec, en fin de nuit, de faibles pluies sur la moitié sud-ouest du territoire. Sur le sud de l'Ardenne, les précipitations seront parfois sous forme de neige fondante ou de neige. Dans le nord-est du pays, le temps restera par contre généralement sec jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre 0° en Hautes Fagnes et 5° au littoral. Jeudi, il y aura d'abord de faibles pluies et, en Ardenne, des précipitations hivernales. Dans le courant de la journée, le temps deviendra généralement sec avec parfois des éclaircies et des maxima de 2° à 8°. Vendredi, il y aura parfois des précipitations et le temps sera froid avec des maxima jusque 5°. Samedi et dimanche, le temps sera souvent sec, avec des maxima de 7° et 8° respectivement. (Belga)