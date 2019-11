Procès du policier ivre qui avait tiré sur Kevin: son geste n'était ni intentionnel ni prémédité, affirme la défense

Le procès d'un ancien policier poursuivi pour coups, menaces avec armes et tentative d'assassinat à Bonsin se tient actuellement au tribunal correctionnel de Dinant. Les faits datent de 2014.

L'affaire avait marqué les esprits. En 2014, un policier ivre avait tiré lors d'une kermesse à Bonsin, blessant un homme, Kevin Hougardy. Le procès a débuté il y a plusieurs jours. Aujourd'hui ont lieu le réquisitoire et les plaidoiries.

Que demande la défense et que demandent les parties civiles ?



Fanny Dehaye : Pour la défense, leur client ancien policier doit être acquitté. Son geste n'était ni intentionnel ni prémédité ce soir du 10 novembre 2014 où lui et son frère, ivres, sont retournés à la fête de laquelle ils venaient d'être exclus avec deux armes de service chargées avec 17 et 15 cartouches. Ce serait une suite d'altercations qui aurait fait basculer les choses. Un tir porté à quarante centimètres de la victime, blessant Kevin Hougardy à l'abdomen. C'est là que le ministère public n'est pas d'accord. La proximité entre la victime et le tireur écarterait la thèse accidentelle. Il requiert 7 ans de réclusion contre le prévenu et 5 ans contre son frère. La défense n'a pas souhaité s'exprimer avant le jugement qui est prévu le 18 décembre.