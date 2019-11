Vols Maastricht-Liège: le ministre Crucke va rencontrer les responsables de Qatar Airways

(Belga) Le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR) va rencontrer, dans les jours à venir, les responsables de Qatar Airways qu'il entend "sensibiliser à l'ineptie" des vols entre Maastricht et Liège, 2 villes séparées de 38 km seulement.

Interpellé par le député Ecolo Olivier Bierin en séance plénière du Parlement de Wallonie, le ministre s'est dit "d'accord sur le fond". "Ces sauts de puce sont ridicules, inacceptables et incompréhensibles" tant d'un point de vue économique qu'environnemental", a-t-il affirmé. Toutefois, "on peut s'offusquer mais ce n'est pas la Wallonie qui détient la solution", celle-ci étant à chercher du côté du Fédéral et de l'Union européenne, a ajouté Jean-Luc Crucke. Selon le ministre, les droits de trafic, qui autorisent une compagnie à effectuer un vol d'un pays vers un autre, relèvent en effet du fédéral, via la DGTA et Skeyes pour les aspects de contrôle aérien. Sur base des traités européens, ces droits sont libres au sein de l'Union européenne pour les compagnies aériennes enregistrées dans un Etat membre. Et en dehors de l'UE, la matière est réglée par les Etats en vertu de la Convention de Chicago signée en 1944. "Mais ce n'est pas parce qu'on ne dispose pas de la compétence qu'on ne peut pas participer à la solution", a poursuivi M. Crucke. Celui-ci s'est dès lors engagé à "inviter le Fédéral à demander l'avis des aéroports régionaux, ce qui n'est pas le cas actuellement". Il rencontrera par ailleurs les dirigeants de Qatar Airways, la compagnie pointée du doigts pour les liaisons entre Maastricht et Liège, "afin de les sensibiliser à l'ineptie de ces vols".