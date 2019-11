Mo'Nique, actrice noire américaine, poursuit Netflix pour discrimination salariale

(Belga) L'actrice américaine oscarisée Mo'Nique a annoncé jeudi avoir déposé une plainte pour discrimination salariale contre la plateforme de vidéo à la demande Netflix, qu'elle accuse de lui avoir proposé un contrat "au rabais" parce qu'elle est femme et noire.

Dans sa plainte, l'artiste, également chanteuse et humoriste, estime que Netflix lui offrait début 2018 pour une émission spéciale dédiée au stand-up la somme "discriminatoire" de 500.000 dollars. "Je devais faire un choix: je pouvais accepter ce que je considérais comme de la discrimination salariale ou je pouvais défendre ceux qui m'ont précédé et ceux qui me suivront", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. "J'ai choisi de les défendre", dit l'actrice de 51 ans. Des accusations vigoureusement démenties par Netflix. "Nous sommes profondément attachés à l'inclusion, l'équité et la diversité, et nous prenons très au sérieux toute accusation de discrimination", a déclaré à l'AFP un porte-parole du géant du streaming. "Nous croyons que notre offre initiale à Mo'Nique était équitable, raison pour laquelle nous allons nous défendre contre cette plainte", a ajouté le porte-parole. Mo'Nique, Monique Hicks pour l'état-civil, a reçu l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour le film "Precious" en 2009. La même année, elle avait pris les commandes de son propre talk-show, qui fut stoppé en 2011. D'après la base de données IMDB, le dernier film dans lequel elle figure est "Almost Christmas", sorti en 2016. La plainte qu'elle a déposée jeudi auprès d'un tribunal de Los Angeles considère que l'offre de Netflix "perpétue les différences de salaires imposées aux femmes noires", qui selon le document ne gagnent en moyenne aux Etats-Unis que 61% des sommes versées aux hommes blancs. "Il semble y avoir une limite à la volonté de Netflix de rémunérer le talent de certaines catégories de population, en l'occurrence les femmes noires", accuse la plainte, qui se réfère à des offres bien supérieures qui auraient été faites à des humoristes masculins, comme Jerry Seinfeld, Eddie Murphy et Ricky Gervais. (Belga)