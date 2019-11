PayPal se retire de Pornhub, qui se dit "dévasté"

(Belga) Pornhub, le site de vidéos pornographiques basé au Canada, s'est dit "dévasté" jeudi par la décision de PayPal de ne plus servir d'intermédiaire pour payer certains professionnels.

"Nous sommes tous dévastés par la décision de PayPal d'arrêter les versements à plus de 100.000 acteurs qui en dépendent pour vivre", a déclaré Corey Price, vice-présidente de Pornhub. La solution de paiement sécurisée en ligne de PayPal permettait à Pornhub de rémunérer les créateurs de contenus de son "Model program" ("programme pour les mannequins"). "Suite à un examen, nous avons découvert que Pornhub traitait certains paiements professionnels via PayPal, sans avoir demandé notre permission", a rétorqué l'entreprise californienne. "Nous avons pris des mesures pour empêcher ces transactions". Sur son blog, Pornhub demandait aux acteurs concernés de se manifester rapidement, et de choisir un autre moyen de paiement : virement bancaire, chèque ou la cryptomonnaie "Verge". "Notre programme a été lancé pour donner plus d'automonie aux créateurs de contenus de l'industrie pornographique", a ajouté Corey Price. "Nous leur fournissons, sur notre plateforme, un espace sûr, très visible et prônant des valeurs sexuelles positives, où ils peuvent vendre et partager des contenus originaux, et gagner une grande part des revenus publicitaires générés par leurs vidéos gratuites." "Des décisions comme celle de PayPal et d'autres entreprises majeures ne font rien d'autre que de nuire aux efforts pour mettre fin à la discrimination et aux stigmates subis par les travailleurs du sexe", a-t-elle continué. En 2018, d'après son bilan annuel, le site a reçu 33,5 milliards de visites et consommé plus de bande passante que l'ensemble de l'internet en 2002. (Belga)