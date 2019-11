Succès d'un premier vol direct de Qantas entre Londres et Sydney

(Belga) La compagnie australienne Qantas a complété avec succès vendredi midi un vol direct entre Londres et Sydney, moins d'un mois après avoir réalisé le record du plus long vol sans escale, entre New York et Sydney.

Le vol-test de 17.750 km entre Londres et Sydney a pris 19h et 19 minutes, a indiqué Qantas sur Twitter. Il transportait environ 52 personnes dont six membres d'équipage. Ce test est réalisé dans le cadre d'une étude sur la minimisation du décalage horaire et l'amélioration des conditions de travail du personnel volant. Pour ce faire, Qantas a reconditionné un Boeing 787-9 Dreamliner chargé avec un maximum de fuel, mais dont le nombre de passagers et de chargement a été réduit pour permettre à l'appareil d'opérer le vol sans interruption. Qantas a lancé la liaison entre la capitale britannique et la ville australienne en 1947. Le voyage prenait alors cinq jours et nécessitait six arrêts. L'an dernier, il a démarré un vol direct entre Perth, sur la côte ouest australienne, et Londres, le seul voyage sans escale entre l'Australie et l'Europe (environ 17h).