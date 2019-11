Le nombre de femmes sans-abri augmente dans la capitale: "Elles sont confrontées à des violences importantes"

Alain Maron, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

Il n’existe pas de chiffres précis sur la question mais il y a bien un constat : le nombre de femmes sans-abri a tendance à augmenter. Certains estiment qu’elles représentent un tiers des sans-abri, d’autres déclarent qu’elles sont près de 40%. Une structure spécifique est en place, comme nous l'indiquait Alain Maron, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

"Le risque de pauvreté est beaucoup plus important pour les femmes seules avec enfant. On le constate dans toutes les statistiques. Le nombre de personnes sans abri femmes a tendance à augmenter", nous a-t-il précisé. Avant d'ajouter: "Ces dernières années, on a ouvert des dispositifs spécifiques pour les femmes seules et avec enfant. Elles sont particulièrement en danger en rue car elles sont confrontées à des violences importantes. L'année prochaine, on ouvrira une maison d'accueil spécifique pour les femmes avec enfant".

La Région bruxelloise active à partir de ce vendredi son plan d'accueil et d'aide d'urgence hivernal des sans-abri de la capitale. Déployé jusqu'au 30 avril prochain, le dispositif est coordonné par l'organisme bruxellois Brussels'help, pour la première fois depuis la réforme intervenue dans la foulée des travaux de la commission d'enquête sur la gestion du Samusocial. Près de 3.200 places d'hébergement sont financées: aux près de 2.150 places ouvertes toute l'année via les maisons d'accueil, dans diverses asbl et au Samusocial, s'ajoutent quelque 1.050 places (740 au NewSamusocial, 250 à la Croix Rouge et 45 via un accompagnement dans des logements publics temporairement inoccupés).