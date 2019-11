Vous avez l'impression que tout est plus cher? Pourtant, le prix de certains éléments de votre quotidien a diminué

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais d'un trimestre à l'autre, les prix de nombreux éléments de notre vie quotidienne changent. Par exemple, au troisième trimestre de 2019, les prix de l'énergie ont chuté, alors que les pommes de terre coûtent plus cher. C'est ce que démontre l'Observatoire des prix.

Selon l’Observatoire des prix, le coût de l’énergie a baissé au troisième trimestre 2019, par rapport à la même période l’année dernière. La baisse est de 4,3% en moyenne, -3,6% pour le carburant, -6,6% pour le mazout et jusqu'à quasiment 11% de baisse pour le gaz naturel.

La raison, c'est la chute des prix de certaines matières premières, comme le pétrole. D'autres produits sont en baisse: le prix du café, du thé et du cacao a chuté de 2,3%.

En revanche, le prix de la pomme de terre a fortement augmenté, de 5,6%. Il est au plus haut depuis 2013. La cause de cette augmentation, c'est la mauvaise récolte de l'an passé... et cela touche le prix du cornet de frites. "Cela fait déjà quelques années qu'on ressent une augmentation du prix de la pomme de terre, donc on est obligé de répercuter ça sur nos prix, 20 à 30 cents chaque année, histoire de compenser un peu l'augmentation", explique Laurent Hilderson, patron de friterie.

Le prix des cigarettes est également en hausse: +5, 6%. Globalement, l’inflation se situe à 0,9% pour ce troisième trimestre, grâce à la baisse des prix de l’énergie.