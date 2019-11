Les vidéos d'abus sexuels sur des enfants se multiplient: Child Focus dénonce le phénomène avec une nouvelle campagne choc

Child Focus lance ce dimanche soir une campagne de sensibilisation choc sur les réseaux sociaux, visible uniquement pour les plus de 18 ans. Une vidéo qui reconstitue une scène d’abus sexuel, jouée par deux adultes. L’organisation veut tirer la sonnette d’alarme face au nombre de signalements d’images de ce type qui augmente de manière exponentielle, dans le monde entier, mais aussi chez nous. Elles sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux.

2 acteurs reconstituent une scène d’abus sexuel. Après 1minute 30 d’images explicites que nous avons décidées de ne pas diffuser. L’internaute découvre avec stupeur que l’actrice joue le rôle d’une petite fille. Dans la vidéo d’origine, il s’agit d’une enfant de 8 ans. Une scène reconstituée à partir d’une vidéo retrouvée sur la toile, une parmi tant d’autres. Face l’ampleur du phénomène Child Focus a voulu choquer, briser les tabous. "Cela reste un phénomène qui est un peu invisible pour le grand public. On peut voir d'autres genres de délits dans des films, des séries, à la télé... mais quand on parle d'abus sexuels des enfants, j'imaginais ça. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une campagne assez choquante, ça c'est vrai, mais l'abus sexuel d'un enfant est encore plus choquant", Heidi de Pauw, directrice generale Child Focus.





"Avant l'âge moyen était de 8 à 9 ans, aujourd'hui l'âge moyen est de 3, 4 ans" Les images pédopornographiques se retrouvent de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, Facebook ou Watsapp notamment. Aux États unis, les géants d’internet sont obligés de signaler ces images, qui sont ensuite transmises aux pays concernés. "Nous avons reçu en Belgique 18000 images en provenance des Etats-Unis mais ce sont des images qui sont diffusées sur nos réseaux sociaux, ici, en Belgique, avec des comptes belges", raconte Stephan Smets, directeur communication Child Focus. Après analyse, 42% de ces images ont été qualifiées d’abus sexuels, elles ont permis de retrouver 200 victimes belges. "Avant l'âge moyen était de 8 à 9 ans, aujourd'hui l'âge moyen est de 3,4 ans", indique Stephan Smets, directeur communication Child Focus. Parallèlement, Child Focus a reçu 1728 signalements l’an dernier via sa plateforme. C’est plus de 2 fois plus que l’année précédente.