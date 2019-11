Les "Anges du cœur" réalisent les souhaits des personnes en fin de vie: Patricia voulait voir la mer, car "il n'y a rien de tel"

On les appelle les "Anges du cœur": des infirmiers bénévoles qui réalisent les rêves de personnes en fin de vie. Notre équipe les a accompagnés durant une journée. A chaque fois, ils offrent beaucoup de bonheur et d'émotions.

Observer la mer une toute dernière fois : c’était le souhait le plus cher de Patricia. Jamais elle n’oubliera ce voyage. "Bien sûr que c'était ça que je voulais… La mer, il n'y a rien de tel, c'est magique, c'est la vie, c'est l'air…", commente-t-elle. Au programme de sa journée : promenade sur la digue, achat de babeluttes et restaurant. Patricia veut avant tout profiter. "Mon quotidien, c'est de prendre les jolies choses de la vie qui me sont encore données. Je suis très fataliste, donc je sais bien que ça ne va pas bien se terminer, mais au moins, j'ai ça. C'est magique, ça".

"J'ai vécu quelque chose que je ne pensais pas pouvoir réaliser"

Le voyage est organisé par l'association Heart's Angels, ou les "Anges du cœur". L'ASBL s’occupe, depuis 2014, des dernières volontés de patients en phase terminale. Danielle a elle aussi réalisé son rêve: se rendre dans sa maison d’enfance, que ses nièces ont aujourd'hui transformée en crèche. "C'est indescriptible. J'ai vécu quelque chose que je ne pensais pas pouvoir réaliser. Je vivais les travaux de la crèche de mes nièces, à travers des photos, des vidéos, et des histoires comme ça… Mais pouvoir aller voir, c'est inimaginable", confie Danielle.

Déjà 8 souhaits réalisés cette année

L'ASBL a déjà réalisé 8 souhaits cette année. Henri s’est rendu à Pairi Daiza pour une journée avec les rapaces. Patricia [une autre Patricia, ndlr] a rencontré l’un des plus grands pilotes de Formule 1. "On a permis de pouvoir, grâce à différents contacts, le rencontrer à Francorchamps lors du Grand Prix, et elle a pu discuter pendant un quart d'heure et visiter le stand mécanique de la Formule 1, en tenant son volant, en touchant le nez de la Formule 1, et c'était un véritable moment de bonheur pour cette personne", explique Ludovic Whenham, président de l'ASBL.

Le plus beau merci

Pour exaucer tous ces souhaits, les Anges du cœur mettent à disposition une ambulance adaptée ainsi qu’une équipe médicale composée d’infirmiers. "Le plus beau merci que reçoivent nos bénévoles qui accompagnent, c'est vraiment le sourire, le regard pétillant, la larme au coin de l'œil quand ils réalisent leur souhait… c'est systématique", ajoute le président de l'ASBL.

Depuis sa sortie avec l’ASBL, Danielle n’a plus quitté son domicile. Mais peu importe, son rêve est aujourd'hui exaucé.