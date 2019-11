Challenge européen: le Stade Français toujours à la dérive

Le Stade Français, dernier du Top 14 et qui a limogé mardi son entraîneur Heyneke Meyer, n'a pas profité de la parenthèse du Challenge européen pour relever la tête, largement battu 27-11 par Brive vendredi en ouverture de la compétition.

Pour le premier match du duo d'entraîneurs intérimaires Laurent Sempéré - Julien Arias, frais retraités des terrains et donc sans expérience de management, les Franciliens n'ont jamais mené face aux Corréziens, l'un de leurs concurrents pour le maintien en championnat. Ils se rendront d'ailleurs à Brive pour un match à ne pas perdre, le 1er décembre, sous peine de voir la Pro D2 se rapprocher.

Sempéré et Arias avaient aligné une équipe bis afin de ménager leurs cadres en vue de ce match de la peur, et il n'y a pas eu de miracle dans un effectif déserté par la confiance. Les quelques centaines de spectateurs présents à Jean-Bouin ont accompagné le coup de sifflet final d'une bronca au terme d'une soirée bien triste.

Autrement plus ambitieux dans une compétition qu'il n'a jamais remportée, le RC Toulon a bien démarré son parcours en s'imposant 20-13 à Bayonne.

Au contraire du SU Agen, lui aussi plus préoccupé par sa survie en championnat et déjà hors course après une large défaite à domicile (10-31) face à Edimbourg.