Coupe d'Europe: Toulouse se fait peur mais s'impose à Gloucester

Mal embarqué en première période, Toulouse a patiemment dessiné une première victoire européenne sur la pelouse de Gloucester (25-20), qui n'a pas inscrit le moindre point dans le deuxième acte, vendredi en match d'ouverture de la saison de Coupe d'Europe de rugby.

Avec une ligne de trois-quarts de mondialistes - Maxime Médard, Romain Ntamack, Sofiane Guitoune, Yoann Huget - le Stade toulousain avait annoncé vouloir absolument entrer du bon pied dans cette Coupe d'Europe, objectif affiché pour les champions de France, le résultat du premier match conditionnant souvent la suite dans la compétition.

Et les Toulousains sont effectivement entrés tambour battant dans la rencontre. Une longue séquence de temps de jeu et l'ouvreur australien Zack Holmes a claqué un drop des 30 mètres venant récompenser une entrée en matière parfaite (3).

Les Rouge et noir ont dominé outrageusement les 20 premières minutes de jeu, réduisant les Anglais à enchaîner les plaquages à tout de bras. Mais il n'aura fallu que des miettes au demi-de-mêlée Joe Simpson pour se faire la belle à deux reprises et assommer la belle assurance toulousaine.

Un premier ballon récupéré sur lancer en touche face à des hommes pas prêts à défendre et au bout d'une course de 60 mètres Simpson a aplati une première fois (11e).

Toulouse a bien remis le métier sur l'ouvrage mais pilonner sur la ligne adverse n'est pas marquer. Une première faute sur un groupé-pénétrant non lié, un bon contest anglais et les efforts haut-garonnais ont été réduits à néant.

Et tel un mauvais génie, Joe Simpson va récidiver sa folle échappée suite à un ballon arraché des mains de Holmes dans les 22 mètres anglais pour finir encore derrière la ligne une course en solitaire que Ramos n'a pu contrecarrer (14-3, 21e).

Toulouse est groggy. Thomas Ramos, qui en début de rencontre cherchait les pénaltouches prend désormais les points. Gloucester lui parvient enfin à entrer dans les 22 mètres adverses et Danny Cipriani sanctionne les fautes toulousaines. L'addition est lourde à la mi-temps: 20-9.

Changement de plan et Gray et Tauzin entrent en jeu dès l'entame de la seconde période, Ntamack étant replacé à l'ouverture. Et à force de patience, le Stade toulousain va petit à petit combler son retard par la botte de Ntamack (43) et Ramos (52).

Les hommes du banc toulousain mettent la main sur le ballon que ne voient plus les hommes de Gloucester. Après près de trois minutes de jeu ininterrompu à quasiment zéro passe, Sébastien Bézy aplatit finalement derrière son pack (62e) et Toulouse reprend le score (22-20).

Malgré des dernières minutes crispées, la défense toulousaine ne cèdera pas, Gloucester n'inscrivant le moindre point dans cette deuxième période.

Entrée en matière difficile mais objectif rempli pour les quadruples champions d'Europe, qui recevront les Irlandais du Connacht le 23 novembre.