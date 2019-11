GP de F1 du Brésil: "le milieu de tableau est très serré", prévient Gasly

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 8e des essais libres 1, 12e des essais libres 2: "C'était amusant de rouler sur le mouillé ce (vendredi) matin. Ca faisait un moment que nous n'avions pas eu ce genre de conditions, donc c'était bien d'avoir un +feeling+ sur le mouillé avec la Toro Rosso. Tout s'est bien passé ce matin, mais ce ne sera pas très utile car le reste du week-end devrait rester sec. (...) Je pense que ce sera serré demain (samedi) entre les 6e et 15e positions car il n'y a que trois dixièmes, donc nous devons nous assurer de rouler proprement et de tout mettre en place pour les qualifications car le milieu de tableau est très serré. Ça va être une journée excitante. Vers la fin des essais libres 2, nous avons eu un problème de moteur, nous avons donc dû nous arrêter un peu avant la fin de la séance, ce qui nous a fait perdre quelques tours de notre long relais, mais ça arrive. Nous rebondirons demain (samedi) car nous avons bouclé suffisamment de tours pour faire les bons choix pour la suite du week-end."

Romain Grosjean (FRA/Haas), pas de chrono en essais libres 1, 16e des essais libres 2: "C'était très serré aujourd'hui (vendredi), très excitant. Kevin (Magnussen, son équipier, NDLR) est 6e et il n'est que trois dixièmes et demi devant moi qui suis 16e. Nous avons malheureusement eu un petit problème sur la voiture en essais libres 2, nous devrons le résoudre pour demain (samedi). Nous savons ce que c'est et nous allons régler ça. J'espère que la voiture sera meilleure demain. Le rythme sur un tour était bon aujourd'hui et le rythme de course était correct. Nous nous attendons à ce que la température soit beaucoup plus élevée dimanche et cela changera beaucoup la donne. Nous devons travailler là-dessus et ne pas nous laisser surprendre. Les conditions (météo) étaient en notre faveur aujourd'hui, ça va changer mais on va faire de notre mieux."