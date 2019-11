Météo - Quelques éclaircies pour entamer le week-end

(Belga) Il y aura un risque de plaques de givre samedi matin, et de bancs de brouillard givrant en Haute Belgique, selon les prévisions de l'IRM. L'institut prévoit ensuite de larges éclaircies, néanmoins accompagnées de quelques nuages. Dans le courant de la journée, des champs nuageux se développeront principalement sur la moitié ouest du pays, avec éventuellement une averse locale en fin d'après-midi. Les éclaircies resteront plus larges sur l'est. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Ce soir, le ciel sera encore nuageux sur l'ouest et le centre du pays avec éventuellement une averse localisée. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à partir de l'est, avec localement un risque de formation de bancs de brouillard givrant. Le refroidissement nocturne sera marqué, avec des minima de 0 à -3 degrés dans l'intérieur des terres et autour de 1 degré en bord de mer. Le vent deviendra faible, généralement de secteur sud-est. (Belga)